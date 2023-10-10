Украинцам сообщили о новой денежной помощи, стало известно, кто может ее получить.

Так, денежная помощь будет выплачиваться украинцам от Международной организации по миграции.

Как сообщило Мининтеграции, появились новые правила в отношении выплат.

С 1 октября в нашей стране введена многоцелевая денежная помощь МОМ.

Речь идет о выплатах в сумме 3600 гривен в месяц, деньги будут начисляться в течение трех месяцев.

Изменения касаются выплат, известно, что предыдущая сумма составила 2220 гривен и оказалась недостаточной для базовых нужд украинцев.

Размер денежной помощи был пересмотрен; кроме того, известно, что процесс перечисления и повышения выплат будет постоянным.

Таким образом, все зарегистрированные украинцы будут иметь возможность получить денежную помощь в размере 3600 гривен с первого октября 2023 года.

Но есть нюанс, зарегистрировавшиеся украинцы до этой даты - получат не проиндексированную выплату, а именно 2220 гривен на члена семьи.

Подать заявку на денежную помощь от Международной организации по миграции можно в Харькове, начиная с 11 октября 2023 года.

Чтобы получить дополнительную информацию о денежной помощи от Мининтеграции, следует позвонить по указанным телефонам: (095) 106-55-55; (096) 106-55-55; 0 800 210 555.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.