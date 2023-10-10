Никто не хочет проводить воскресный день, чистя ванну или унитаз, но всем по-прежнему хочется иметь чистую ванную комнату.

Уборка грязной ванной комнаты не займет несколько часов.

Попробуйте эти советы, чтобы ваша ванная комната выглядела свежей дольше с меньшими затратами.

Скребок для душа

Возьмите скребок и промойте двери после того, как выключили воду. Немедленное удаление влаги предотвратит рост плесени и защитит стекло от пятен.

Избавьтесь от затирки

Если вам предстоит ремонт ванной комнаты , подумайте о том, чтобы отказаться от затирки. Для обрамления душа выбирайте бесшовные материалы, такие как оцинкованная жесть или герметичная штукатурка. Этот простой переключатель сразу же начнет окупаться, сокращая время уборки. Лучшая часть? Вам больше никогда не придется сталкиваться с грязным раствором.

Таблетки в туалете

Чтобы ваш туалет сиял, не пачкая рук, бросайте в резервуар чистящую таблетку несколько раз в неделю. Поскольку унитаз остается чистым дольше, вам не придется так часто вынимать ершик для унитаза.

Отложите свое мыло

Настенный насос для мыла или тарелка не только освобождают место под раковиной и душем, но и сводят к минимуму липкий беспорядок, который собирается вокруг бутылок и кусков мыла , оставляя вам на одну вещь меньше, требующую вашего внимания в день уборки.

Прополоскать ванну

Всегда ополаскивайте ванну в течение 10 секунд после принятия ванны, чтобы смыть остатки средства в канализацию. Вы предотвратите высыхание, затвердевание и превращение мыла в мыльную пену , которую в дальнейшем может оказаться большой проблемой.

Купите робот-пылесос

Робот для мытья полов предназначен для использования в небольших помещениях и ежедневно будет хорошо очищать пол.

Высушите раковину

Вода — могущественный враг, когда дело доходит до поддержания чистоты ванной комнаты . Найдите минутку, чтобы вытереть раковину насухо после чистки зубов или мытья рук. Этот простой шаг поможет предотвратить появление плесени и плесени, любящих влагу.

Источник: bobvila.

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