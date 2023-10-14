Стоимость этих услуг колебалась от 4 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от срочности.

Служба безопасности Украины раскрыла еще три схемы уклонения от мобилизации, активные в центральных и западных регионах страны. Как сообщили в СБУ, одна из организаторов незаконного выезда призывников за границу получила приговор в виде лишения свободы.

Совершенно конкретно, главный орган безопасности обнаружил, что глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, за полученные деньги, оказывала помощь лицам, пытавшимся избежать призыва к военной службе, предоставляя фиктивные справки о непригодности по состоянию здоровья. Для реализации этой схемы она включила в нее своих сообщников из местной медико-социальной экспертной комиссии.

Правоохранители задержали должностную должность в августе 2022 года "при горячем" при передаче фальшивых документов клиенту, за которые он уже заплатил.

При наличии убедительных доказательств, собранных СБУ, суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и приговорил ее к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух женщин-организаторов "схем для уклоняющихся", одну в Черкасской области и другую в Хмельницком.

Эти женщины оказывали военнообязанным свою помощь во избежании призыва, а также в бегстве в страны Евросоюза, предоставляя им поддельные документы о "плохом" здоровье за ​​соответствующую плату. Стоимость этих услуг колебалась от 4 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от срочности изготовления фальшивых документов и организации выезда за границу.

В Хмельницком, например, одной из фигуранток была работница местной аптеки, которая использовала свое рабочее место для нахождения лиц, стремящихся уклониться от мобилизации. После нахождения "клиентов" она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в областном военном комитете и фальсифицировал документы для уклончан.

В Черкасской же другая женщина, бывшая работница местной больницы в городе Городище, продавала фиктивные медицинские выводы о непригодности к военной службе. Для оформления поддельных документов она привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.