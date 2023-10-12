Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала ,как приготовить вкусный и полезный торт.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить приготовить низкокалорийный торт с сезонной клубникой. Так, в этот раз "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делится своим пошаговым рецептом этого удовольствия, в котором сочетаются аромат ликера Амаретто, кисло-сладкая клубника и нежный йогурт.

Ингредиенты: Для бисквита:

6 белков (примерно 190-200 г)

150 г сахара

60 г муки

Для крема:

400 г йогурта (2%)

400 г сливок (20%)

150 г сахара

20 г желатина

800–1000 г клубники

Пропитка:

350 г кислых ягод

2 ст. ложки ликера

Для глазури:

1 пакет желе для торта

250 мл воды

2 ст. ложки сахара

Приготовление:

Взбейте белки в пышную пену, добавьте сахар постепенно и продолжайте взбивать до образования устойчивой массы. Постепенно добавьте просеянную муку и аккуратно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите тесто в форму, предварительно выстеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах в течение 25-30 минут.

Измельчите ягоды в блендере и добавьте к ним ликер Амаретто. Когда бисквит остынет, разрежьте его пополам горизонтально, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

В разъемной форме прикрепите полоску пергамента к бортику. Разместите в форме один слой бисквита и пропитайте его смесью ягод и ликера.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, положите клубнику на бисквит, оставив маленькие промежутки между ягодами.

Растворите желатин в 50 г воды и разогрейте в микроволновке до полного растворения.

Смешайте холодные сливки, холодный йогурт и сахар, постоянно помешивая, и медленно влейте горячий желатин. Налейте 3/4 этой массы на клубнику, добавьте второй слой бисквита, а затем оставшуюся массу и разровняйте.

Поставьте торт в холодильник на 3 часа, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

После полного застывания йогурта выложите клубнику сверху вдоль края.

Растворите желе для торта и сахар в воде и доведите до кипения на 1 минуту. Затем нанесите его на клубнику кисточкой.

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