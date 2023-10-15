Правоохранители установили, что обвиняемая уже привлекалась к ответственности за кражу.

В Киеве начнется суд над женщиной, которую подозревают в мошенничестве путем обмана родственников, муж которой находится в плену. Прокуратура столицы уже направила обвинительное заключение в суд. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, 34-летняя женщина из Черниговской области выдавала себя за сотрудницу Минобороны Украины, которая должна была заниматься обменом военнопленными.

Она предложила свою помощь женщине, муж которой находился в российском плену, установив его местонахождение. Кроме того, она пообещала в кратчайшие сроки помочь включить мужчину в списки военнопленных для дальнейшего обмена.

Потерпевший, поверив в обман, в период с мая по июнь 2023 года шесть раз переводил мошеннику средства на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого подозреваемая перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

Кроме того, правоохранители установили, что обвиняемая уже привлекалась к ответственности за кражу. И хотя ее приговорили к условному сроку в 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, этот приговор так и не вступил в силу.

Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины за завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества) рецидивисту грозит до трех лет лишения свободы.

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