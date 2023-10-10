В Карпатах фиксируется настоящий снегопад, температура воздуха уже на отметке ниже нуля.

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, сегодня, в 9 утра 10 октября на горе Поп Иван было зафиксировано пять градусов мороза.

В этой местности ограничена видимость.

Тем не менее, сообщается, что первый снег в Карпатах выпал еще 8 октября.

"На горе Поп Иван Черногорский туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 метров в секунду, температура воздуха 5 градусов мороза", – информируют в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

"Доброе утро! Уже зима!",

" Зима привет",

«Краса»,

"Ого, насыпало...", – пишут украинцы в комментариях.

Кстати, украинцы массово жалуются на отключение света, в частности, в Киевской области.

В ДТЭК сообщили, что из-за сильного порывистого ветра фиксируется большое количество падений деревьев и обрывов проводов.

Из-за непогоды без света оказались сейчас около 16 тысяч украинцев. В комментариях украинцы жалуются на длительное отключение света, в частности, есть жалобы, что в некоторых населенных пунктах электроэнергии нет уже вторые сутки.

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Украинцы должны готовиться к отключениям света: где будет хуже всего, прогноз эксперта.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.