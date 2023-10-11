В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что украинские военные продолжают успешно защищать рубежи на Востоке и Юге страны, нанося урон врагу и постепенно освобождая временно оккупированные территории. Детальнее о ситуации на разных участках фронта рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В регионе Андреевки Донецкой области наши защитники также добиваются успеха, нанося урон живой силе и военной технике врага и закрепляясь на достигнутых рубежах.

Кроме того, украинская армия продолжает свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где также наносит значительный ущерб оккупационным войскам в живой силе и военной технике, укрепляя свои позиции на захваченных рубежах и истощая противника" - поделился эксперт о ситуации.

Также он подметил, на Бахмутском направлении продолжаются активные штурмовые действия, особенно на южной окраине города Бахмут.

Также эксперт подметил, сейчас заметна нехорошая тенденция, потому что уже второй день подряд война в Израиле привлекает весь мировой интерес, тогда как ситуация на другой линии фронта имеет тенденцию ухудшаться.

На Купянско-Лиманском направлении наблюдается активизация попыток наступления со стороны большой группировки войск, которую усилила 25-я общевойсковая армия.

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