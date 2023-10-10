В электричке под Львовом парни едва не разнесли поезд вместе с людьми, происходящее попало на видео.

В пригороде Львова, в поезде сообщением "Сянки-Львов", группа молодых людей была замечена в жестокой драке друг против друга, и это происходило, пренебрегая тем, что они находились в наполненном пассажирами вагоне.

На опубликованном видео видно, как во время драки некоторые из мятежников даже ударили другого человека, просто сидевшего у прохода. Некоторые из хулиганов имели видимые признаки опьянения. Очевидно, они употребляли алкогольные напитки в поезде.

Другие пассажиры вмешались и вывели некоторых из мятежников в тамбур.

"Хорошо, что в этот раз ничего не сломали в поезде и не избили окна. Иначе железнодорожники сняли бы поезд с маршрута и не исключено, что отменили рейсы на неопределенный срок", – написал Васильев.

Пользователи в комментариях под постом отметили, что в такие времена войны провоцировать подобные потасовки – это позор. Другие пользователи сети отметили, что это бессмысленное и дикое поведение:

"Львов и война – это абсолютно несовместимые вещи. Это стыд для нашей области! После этого не говорите, что народ и власть – это разные вещи. Одинаковые драки в электричках и в парламенте. Это лицо нашей страны, и это происходит на всех фронтах. А что такое уже "победа"? На видео много молодых людей, которые просто избежали ответственности".

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