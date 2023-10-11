В народе 11 октября издавна принято называть "День Харитона", "Катальщик".

В народе раньше говорили: "Харитон – в доме урон".

Сегодняшний день считался не особо благополучным и удачным.

Влюбленные 11 октября тайно приносили местному ведуну пирог и мед для того, чтобы он случайно свадьбу им не испортил.

Люди считали, что в этот день ведьмы и разная нечисть гуляют по земле.

На Харитона также могут сглазить или даже навести порчу, а чтобы избежать этого, наши предки весь день проводили дома.

Мусор из дома выметать не нужно, потому что в дом можно пустить беду.

Также запрещалось сегодня, 11 октября, есть ягоды, потому что верили, что на них могу плюнуть сам Дьявол, а если все-таки ягоду съедали - есть риск заболеть.

11 октября не проводили помолвку и свадьбу, также не праздновали юбилеи и другие праздники.

Для того, чтобы отвлечь беду сегодня, нужно дать милостыню людям, нуждающимся в деньгах.

Есть и приметы в этот день, так, ветер 11 октября дует с северной стороны – значит зима будет суровой, с западной – значит снежной, с южной – мягкой.

Видите, что сегодня низко идут по небу тяжелые облака – погода ухудшится.

Осиновые листья лежат на земле лицом вверх – зима будет не морозная.

Источник: РБК.

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