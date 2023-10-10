Да, сейчас проходят обыски руководства Мукачево.
Служба безопасности и НАБУ сообщают , что проводится серия обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете в Закарпатье.
Кроме того, сообщается, что исследуются обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса Мукачево.
Предварительно установлено, что "схема" чиновников могла нанести нашей стране ущерб почти в 100 млн грн.
Известно, что в рамках уже открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в частности, в админзданиях Мукачевского горсовета.
Также сообщается, что комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, украинки продали за 6 тысяч гривен персональные данные военных ВСУ: детали преступления.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и разоблачили еще двух женщин, которые работали как агенты России.
Одна из этих агенток пыталась установить местонахождение зенитно-ракетных комплексов ПВО на территории, прилегающей к передовой.
Вторая злоумышленница фиксировала места временного расположения личного состава и военной техники ВСУ, обходя прифронтовые области.
За выполненные задания ФСБ выплачивала до 6 тысяч гривен на банковские карты своих агенток.
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