В настоящее время известному владельцу предприятия избрана мера пресечения - содержание под стражей.

При руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора вынесено подозрение владельцу и руководителю предприятия, специализирующегося на производстве кабельно-проводниковой продукции. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ходе проведения следствия было установлено, что этот предприниматель еще до российской агрессии на Украину зарегистрировал свою компанию на временно оккупированной территории Донецкой области и организовал производство различных кабельно-проводниковых изделий. Он также установил сотрудничество с несколькими предприятиями, как на временно оккупированной территории Донецкой области, так и в россии.

Несмотря на то, что сам предприниматель постоянно проживал в Черниговской области, он продолжил функционирование своей компании на временно оккупированной территории и руководил ею дистанционно через сообщников, проживавших в Донецке.

Для того чтобы продолжать осуществлять бизнес на временно оккупированной территории, он "перерегистрировал" свою компанию в соответствии с российским законодательством и согласился платить "налоги" в российский бюджет. Для проведения переговоров с потребителями своей продукции, включая представителей Росатома, владелец кабельного бизнеса периодически посещал государство-агрессора в условиях военного конфликта.

В ходе обысков в местах проживания и в офисе подозреваемого были изъяты наличные деньги, документы и компьютерная техника с поличным.

В настоящее время известному владельцу предприятия избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение дела проводят следователи Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ.

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