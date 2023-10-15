С наступлением холодов советы относительно того, как сохранить тепло в квартире или доме становятся особенно актуальны, ведь каждому из нас хочется и согреться и, одновременно, не платить много денег за отопление.

Когда внешне морозная погода, каждая теплая капля важна, как никогда. Впрочем, экономное отопление не обязательно означает освобождение от комфорта и тепла дома. В этой статье мы рассмотрим десятки эффективных советов и приемов, которые помогут вам сохранить тепло в вашей квартире, уменьшить счета за отопление и создать уютную атмосферу даже в самое суровое время года.

Как сохранить тепло дома?

Существует миф о том, что тепло в доме можно сохранить, если закрыть все двери, но это распространенное мнение очень далеко от правды. На самом деле, иногда наоборот полезно, чтобы дверь оставалась открытой. Это нужно, если у вас дома центральное отопление. При таких условиях тепло лучше расходится по всему жилому помещению. Однако если вы хотите накопить тепло только в одной комнате, вы действительно можете закрыть дверь, чтобы удержать его.

Если в вашем доме есть камин или печь на дровах, то тоже закрывайте дверь. Это поможет теплу не рассеиваться.

Сохранение тепла в квартире может быть достигнуто путем утепления окон:



Теплоизоляционные пленки: Они доступны и эффективны для уменьшения потерь тепла через окна. Вы можете приобрести теплоизоляционную плёнку в любом хозяйственном магазине. Установите ее на окна, следя за инструкциями на упаковке. Такая пленка создает дополнительный слой изолации и предотвращает проникающий в помещение холодный воздух.

Другим вариантом является использование утеплителей окон, которые монтируются на раму окна. Они также помогают удерживать тепло и уменьшают проникновение холодного воздуха.

Предотвращайте проветривание: Сохранение тепла также включает в себя предотвращение чрезмерного проветривания. Убедитесь, что окна хорошо закрыты и утеплены, и избегайте длительного открывания окон в холодную погоду.



Эти меры помогут снизить ваши расходы на отопление и обеспечить комфорт в вашей квартире зимой.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме