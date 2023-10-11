Подозреваемым было предъявлено обвинение в растрате средств и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора сообщила о новом обвинении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины, а также заместителю Министра обороны. Подробности сообщили в ДБР.

По данным следствия, во время военного положения обвиняемые организовали закупку бронежилеты низкого качества на сумму более 250 миллионов гривен, средства для которых выделялись из государственного бюджета.

Эти товары индивидуальной защиты были заказаны за границей, и все сделки заключались по предоплате.

Экс-чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества продукции и приобрели амуницию по завышенным ценам.

Также подозреваемые заставляли своих подчиненных принимать низкокачественные товары на военных складах и организовывали повторные испытания бронежилетов, не выдержавших первоначальных тестов.

Экспертиза показала, что эта амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилеты и не может должным образом защитить украинских военнослужащих.

Подозреваемым было предъявлено обвинение в растрате средств и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. В результате незаконных действий подозреваемых некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины не должным образом оснащены средствами индивидуальной защиты на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

В настоящее время подозреваемые остаются под стражей.

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