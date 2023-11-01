Убирать дурной запах из обуви, когда он появляется, очень важно, ведь нужно беспокоиться и о своем комфорте и о том, чтобы другим людям было приятно с вами находиться.

Запах в обуви может быть не только неприятным, но и несколько неприличным, особенно когда вы вынуждены обувать его в общественном месте. К счастью, вы не сами в этом! Запах обуви – это распространенная проблема, но не повод отказываться от любимой пары или беспокоиться о чрезмерной стоимости специальных средств. Мы поделимся с вами эффективными лайфхаками, которые помогут убрать запах из обуви с минимальными усилиями и затратами времени.

Как убрать запах из обуви с помощью соли?

Соль прекрасно уносит ненужную влагу и убивает различные вредные микроорганизмы.

Перед тем как будете применять соль, немного просушите обувь и достаньте стельки. Возьмите чистый носок или мешочек и насыпьте туда наш секретный ингредиент. Такие манипуляции помогут провести чистку без угрозы, что в будущем вы будете чувствовать ногами крупинки соли. Мешочек или носок оставьте внутри на одну ночь, а с утра достаньте. Время от времени повторяйте этот процесс. Также делайте солевые или содовые ванночки для нижних конечностей.

Как убрать запах из обуви с помощью хлоргексидина?

Ватным диском нанесите внутрь обуви этот антисептик. Завяжите ботинки пакетом на несколько часов, затем откройте и оставьте сушиться.

Как убрать неприятный аромат на меховой обуви?

Мех способен очень быстро поглощать запахи. Особенно если оно сделано из синтетики. Такая обувь плохо сохнет, образует бактерии и неприятный запах. Если вы владелец таких ботинок, то желательно иметь их две пары, чтобы каждый день обувать поочередно.

Основное правило – стараться сушить такие ботинки. Кладите внутрь смятую бумагу или используйте специальную технику. Брызгайте мех антисептиками и приятными на запах веществами. Для устранения запаха подойдут чайные пакетики, эфирные масла и даже духи.

Как предотвратить неприятный запах в обуви?

Меняйте стельки и имейте несколько пар обуви;

Выбирайте носки из натуральных тканей;

Ваши стопы должны быть здоровы;

Купите дух для ног.

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