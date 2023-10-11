Неважно, из какого материала сделан ваш коврик для ванной, ведь рано или поздно его нужно почистить от плесени, неприятного запаха и других загрязнений.

Коврик в ванной комнате – это отличный аксессуар, который может сделать это помещение уютным и комфортным. Однако влажность и высокая влагосберегающая активность этого помещения могут способствовать развитию плесени и не приносить вам ничего, кроме неприятного запаха и нездоровой среды. Лучшая новость заключается в том, что вы можете легко и быстро избавиться от этих неприятностей и вернуть своему коврику его прежнюю чистоту и свежесть. Politeka расскажет об эффективном методе, который поможет вам справиться с этой задачей всего за 5 минут.

Правила чистки коврика:

Несмотря на то, что коврик удобен для многих из нас после принятия ванны, он быстро загрязняется и нуждается в частой очистке. На большинстве ковриков производитель указывает, как правильно с ними обращаться. Но часто советы по стирке напрямую связаны с материалом изделия.

Чистка прорезиненного коврика

Резиновые изделия способны быстро покрываться плесенью и собирать на себе разные виды бактерий. Поэтому, если у вас есть коврик из резины, вам необходимо немедленно его почистить следующим образом:

В теплую воду добавьте около двух стаканов моющего средства с содержанием хлора. Поместите коврик в воду, возьмите щетку и хорошо вымойте.

Следует не забывать о безопасности ваших рук и одевать перчатки.

Завершите этот процесс полосканием водой. Затем дайте коврику просушиться, но ни в коем случае не вешайте его на батарее и не оставляйте под прямым солнечным светом.

Если у вас есть большое желание постирать коврик в машинке, то можете это сделать. Важно просто отключить режим отжима и сушки и поставить деликатный режим стирки. Также добавьте к барабану любые вещи, которые послужат губкой, мытой ковер.

Чистка коврика из микрофибры или ПВХ

С коврами из микрофибры все гораздо проще. Кроме того, что они удобны и комфортны, их еще и легко стирать:

Положите ковер в машинку;

Выставьте максимальную температуру;

Не берите порошок. Возьмите шампунь или моющее средство;

Начните процесс стирки.

Остальные вещи с таким ковром стирать запрещено. Также не требуется автоматический режим в СМА. Поскольку изделие из микрофибры или ПВХ может стать очень тяжелым при впитывании влаги, машинка не сможет отжать ненужную воду и есть риск, что она сломается. Итак, когда коврик перестирается, отожмите его самостоятельно.

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