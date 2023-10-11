Если вы остались без света и не знаете, что делать – вам поможет самодельный фонарик на батарейках, который производится легко, быстро и без проблем.

Свет всегда был важной частью нашей жизни, и существует множество ситуаций, когда нам нужен дополнительный источник освещения. Но что делать, когда нет под рукой обычного фонарика? К счастью, существуют упрощенные способы создать собственный фонарик из подручных средств, доступных в любом доме. Мы расскажем вам об одном из таких методов.

Когда свет требуется срочно, вы можете сделать фонарик из светодиодной лампы и батарейки. Собрать такое "светило" можно как с паяльником, так и без.

Как сделать паяльник из светодиода и двух батареек?

Возьмите:

2 батарейки АА;

1 светодиод 3v;

фольга или металлическая канцелярская скрепка;

изолента.

Пальчиковые батарейки приложите плюсом к минусу и зафиксируйте их изолентой. На один конец "плюса" и "минуса" батареек зафиксируйте хорошо сложенную частицу фольги или скрепку. На другой конец прицепите "лапки" светодиода. На этом все. Такой самодельный фонарь будет излучать свет, пока в батарейках будет энергия. А если вы захотите его отключить, то можете отцепить изоленту.

Делаем светодиодный фонарь в коробке из спичек

Возьмите:

2 батарейки АА;

1 светодиод 3v;

1 монету;

1 коробку из-под спичек;

Предмет, по которому можно резать.

Этот способ похож на предыдущий, но собирается фонарик в коробке из-под спичек. Приложите батарейки плюсом к минусу и положите их в коробку. На одной стороне положите монету, на другой – светодиод. Это "вытворение" не будет держаться очень хорошо, но в случае отключения света может вам помочь.

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