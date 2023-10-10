За выполненные задачи ФСБ выплачивала до 6 тысяч гривен на банковские карты своих агенток.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и разоблачили еще двух женщин, работавших как агентки Федеральной службы безопасности россии (ФСБ) во время проведения контрдиверсионных операций в Запорожье.

Как сообщили в СБУ, сотрудницы ФСБ осуществляли разведывательную деятельность, направленную на выявление боевых позиций системы противовоздушной обороны ВСУ и передачу важных данных агрессору.

Одна из этих агенток пыталась установить местонахождение зенитно-ракетных комплексов ПВО на территории, прилегающей к передовой.

Кроме того, она передавала ФСБ личную информацию о своих родственниках, являющихся бойцами Вооруженных Сил Украины и их боевыми товарищами, участвующими в защите страны на передовой.

Во время общения с военными, российская агентка следила за их тактикой на поле боя, записывая разговоры на диктофон и отправляя аудиозаписи агрессорам.

Вторая злоумышленница фиксировала места временного расположения личного состава и военной техники ВСУ, обходя прифронтовые области.

За выполненные задачи ФСБ выплачивала до 6 тысяч гривен на банковские карты своих агенток.

Служба безопасности обнаружила этих фигуранток на ранних этапах их разведывательно-взрывной деятельности, что позволило вовремя принять меры по защите военных объектов. Обе женщины были задержаны в их собственных домах. Им грозит пожизненное заключение.

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