Когда плесень появляется в нашей стиральной машине, нас посещают не самые приятные ощущения, хочется сразу ее очистить и забыть об этом кошмаре.

Плесень в стиральной машине может быть неприятным сюрпризом для многих хозяек и хозяев. Она не только влияет на качество стирки, но и может вызвать неприятный запах и даже представлять угрозу здоровью. Однако не стоит паниковать, ведь существует простой и эффективный способ избавиться от плесени в стиральной машине без необходимости использовать агрессивные химические средства. Мы расскажем вам, как это сделать, используя только подручные средства, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Чаще плесень в стиральной машине оседает на уплотнителе. Поэтому его рекомендуют очищать хотя бы один раз в 3 месяца. Это поможет избежать появления плесени и других неприятностей, которые могут портить вашу одежду во время стирки.

Чтобы не прибегать к обработке химическими веществами, вы можете воспользоваться простым уксусом. Он поможет побороть проблему плесени.

Что нужно сделать для того, чтобы устранить плесень?

В ячейку для порошка налейте уксус. Это поможет убрать налет и пену из мыла. Поставьте самую высокую температуру в стиральной машине и начните пустую стирку.

Вы также можете наливать 50 мл уксуса в дозатор бельевого кондиционера при стирке одежды. Это не только будет держать машинку в чистоте, но и придаст мягкости вашим вещам.

Следует заметить, что уксусом можно вымывать все поверхности. Это касается и внутренних и внешних. Это средство по-особому хорошо подойдет для барабана, сделанного из нержавейки.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме