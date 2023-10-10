Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 10 октября 2023 года, узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака во вторник.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 10 октября 2023 года.

Найдите время, чтобы узнать, что готовит ваш знак зодиака 10 октября 2023 года, на основе гороскопа одной карты Таро на этот день.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Пришло время мечтать, Овен. Карта Таро Семерка Кубков указывает на то, что мир у ваших ног. Куда бы вы ни пошли, перед вами открывается дверь возможностей. Это тот редкий момент, когда желаемое может стать вашим, если только вы проявите инициативу и начнете действовать.

Иногда может показаться, что ты не можешь победить, но сейчас все по-другому. Все, что ты делаешь, это побеждаешь. Так что не сидите дома и ничего не делайте. Семена растений. Принимать решения. Идите к тому, что вы хотите.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Близость священна, и существует множество способов предать доверие. Эта карта указывает на высокий риск предательства, связанного с тем, что вам ближе всего к сердцу. Вы можете почувствовать, что друг эмоционально начинает отдаляться. Возможно, вы опасаетесь, что возлюбленный теряет интерес. Независимо от того, что происходит сейчас, обратите внимание на угрозы в ваших отношениях. Не позволяйте мелочам оставаться незамеченными. Если вы видите изменения, поговорите об этом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Вы получите гораздо больше от жизни, если сосредоточитесь на том, чтобы делиться собой непредвзято. В тот момент, когда вы начинаете день с намерением, чтобы вас обслужили или получили от человека что-то ради собственных интересов, вы почувствуете, что дела идут не так. Теперь подойдите к жизни такой, какой она должна быть: дающей жизнь и полной надежд.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Откладывать удовлетворение никогда не бывает легко, но важно сохранять позитивный настрой, когда вы работаете над долгосрочной целью. Карта Таро Семерка Пентаклей показывает, что сосредоточенность на будущем — это ключ к вашему счастью.

Подумайте обо всех замечательных вещах, которые вы купите на заработанные деньги, когда ваша карьера выйдет на новый уровень. Представьте, как изменится ваша жизнь и как вы отплатите другим. Когда вы смотрите на приз, путь кажется короче. У вас есть это.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Львы, важно уделять особое внимание своим финансам. Вы получите какое-то сообщение, связанное с деньгами и вашими финансами.

Следите за почтой или электронной почтой, чтобы узнать, какие письма приходят к вам об изменении учетной записи или изменении счета.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Дева, когда ты получаешь эту карту Таро, вполне вероятно, что ты чувствуешь себя очень уставшим. Ваша жизнь по какой-то причине была приостановлена. Теперь вы рискуете привыкнуть не делать того, что обещали. Вы впадаете в затишье, когда каждый день переходит в следующий?

Лучший способ предотвратить это — сдержать данные себе обещания. Забыли, что это такое? Вернитесь к исходной точке, запишите свои цели и примите решение предпринять шаги, необходимые для того, чтобы сделать то, что вам нужно, даже если другие люди не поддерживают.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Кубков

Что ты чувствуешь? Это звучит как такой простой вопрос, но знаете ли вы? Все ваши эмоции направлены на то, чтобы помочь вам понять, что вам нужно.

Эта карта Таро указывает на то, что вам нужно время, чтобы исследовать свои сокровенные мысли и чувства. Найдите время, чтобы написать, провести время на природе и дать себе время открыть себя.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Мир

Ты счастлив, Скорпион! В последнее время дела идут по-вашему, и, согласно этой карте Таро, они будут только расти еще больше. У вас будет замечательная неделя, и начиная с этого момента вас ждет прорыв в карьере, личной жизни или отношениях.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Каковы ваши навыки управления деньгами? Финансы продолжают меняться в зависимости от ваших обстоятельств.

Карта Четверка Пентаклей показывает, что необходимы лучшие навыки, знания и советы. Читать книгу. Позвоните эксперту или подпишитесь на новый подкаст по этой теме, чтобы услышать несколько полезных советов, которым вы можете следовать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

От слишком большого количества изменений у вас закружится голова. Возможно, в вашей жизни происходит вихрь роста. Вам придется удвоить концентрацию, чтобы не отставать от всего, что происходит.

Источник: yourtango.

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