Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, чем Оксана Байрак, которая уже давно предала Украину, сейчас занимается в россии.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает режиссер Оксана Байрак. Оказывается, Оксана снимает новый фильм. Знаете для кого? Для "Первого канала". Для "Первого канала" параши. Это восьмисерийная мелодрама, получившая название "Дождь в конце лета", и кроме россиян там, кстати, снимаются еще актеры с Украины: Максим Дрозд, актриса Лариса Удовиченко, которая очень мечтала приобрести квартиру в Одессе", — заявил Слава Демин.

Демин отметил, что сама Оксана Байрак почему-то сменила свое имя и фамилию.

"Теперь она Фрося Касьян. Ну, алкоголь и бабки делают из нормальных людей настоящих фрось", - добавил Слава Демин.

Ранее Слава Демин отметил званием "чмоня недели" Константина Меладзе, который развеля с Верой Брежневой. Оказалось, что композитор продолжает выпускать российские песни. К примеру, недавно он выпустил дуэт с бывшей участницей "Виа ГРА" Софией Тарасовой, и именно на русском языке.

Ведущий напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе опубликовал только черный квадрат в Instagram и с тех пор больше ничего не говорит о войне рф против Украины.

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