Ясновидец Валерий Шатилович рассказал, что россияне пока не собираются уходить из Крыма, они хотят его заблокировать, а также опасаются новых ударов по Черноморскому флоту.



Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Что ждет на Черноморский флот рф в октябре? Сможем ли мы вообще его уничтожить, чтобы он не был для нас угрозой?

Я вижу пожар, вижу дым. То есть да, будет еще какой-то очень сильный удар по большому кораблю, как тогда, когда по «москве» ударили, вот что-то подобное. Но полностью за октябрь – нет, но еще нанесем большой удар.

А что с Крымским мостом? Они сейчас его максимально укрепляют, усиливают меры безопасности. Сможем ли мы порушить логистику по этому мосту? Упадет или не упадет – вопрос спорный, но главное, чтобы оружие не шло.

Именно логистику нарушить удастся. Скажем, этот мост не упадет, но он не будет отвечать своей функции. Я видел пустой мост, по котором машины не едут. Это реально.

Если взять командование российским флотом, то что там сейчас происходит? Будут ли там какие-то изменения? О чем они говорят? Готовы ли они отступать из Крыма со своих позиций?

Нет, идет ответ «нет». Из Крыма отступать не хотят. Из Крыма отступать не будут, не хотят, держатся.

А какую диверсию они могут готовить для Украины?

Что-то будут жечь, я вижу какой-то огонь. То есть будут сжигаться какие-то улики, доказательства какие-то. Я вижу, постараются сделать так, чтобы Крым был такой неприступной зоной какой-то. Ничего, никаких провокаций не будет, но попытаются сделать максимально на воде в том числе, на границе с Крымом какой-то забор, блокаду, чтобы в Крым нельзя было попасть.

А что ждет мирное население крымского полуострова?

Я вижу, что они затягивают пояса, очень сложная финансовая ситуация, с деньгами проблемы. И сложная ситуация с тем, что люди боятся. Ничего такого нового нет, все так, как и было.

Оккупационное руководство полуострова Крым – это же не военные, они еще те крысы. Что они планируют? Не планируют ли они побег и перевод активов?

У них уже и так ничего там в Крыму нету. То есть они просто там для вида, для того, чтобы их видели.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что для разрешения конфликта с Польшей полякам нужно предложить какую-то выгоду.

Также Politeka писала о том, что астрологиня Вергелес рассказала, что ждет Украину в октябре.