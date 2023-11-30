Вы еще не успеете закончить готовить, как эти котлеты из печени сразу разойдутся со стола, ведь они действительно вкусные.

Печень – это не только очень полезный продукт, но и доступный для многих бюджетный ингредиент. Из нее можно готовить самые разные блюда, и сегодня мы поделимся с вами семейным рецептом котлет из печени. Это блюдо не только вкусное и сытное, но и очень экономичное, что делает его идеальным выбором для всей семьи. Давайте вместе изучим, как быстро и просто приготовить эту вкусность и обрадуем близких новым вкусом.

Для приготовления нам понадобятся:

500 грамм куриной печени;

1 луковица;

2 яйца;

2 столовые ложки муки;

соль и перец по вкусу.

Как готовить?

Возьмите печень и промойте ее. Отрежьте от печени все излишне. Просушите ее с помощью бумажных салфеток. Нарежьте печень на кусочки. Добавьте мелко нарезанный лук. Добавьте яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль и перец. Сформируйте котлетки и обжарьте их на сковороде. Дождитесь появления румяного цвета.

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