Печень – это не только очень полезный продукт, но и доступный для многих бюджетный ингредиент. Из нее можно готовить самые разные блюда, и сегодня мы поделимся с вами семейным рецептом котлет из печени. Это блюдо не только вкусное и сытное, но и очень экономичное, что делает его идеальным выбором для всей семьи. Давайте вместе изучим, как быстро и просто приготовить эту вкусность и обрадуем близких новым вкусом.
Для приготовления нам понадобятся:
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500 грамм куриной печени;
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1 луковица;
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2 яйца;
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2 столовые ложки муки;
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соль и перец по вкусу.
Как готовить?
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Возьмите печень и промойте ее.
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Отрежьте от печени все излишне. Просушите ее с помощью бумажных салфеток.
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Нарежьте печень на кусочки.
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Добавьте мелко нарезанный лук.
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Добавьте яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль и перец.
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Сформируйте котлетки и обжарьте их на сковороде. Дождитесь появления румяного цвета.
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