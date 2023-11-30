Печень – это не только очень полезный продукт, но и доступный для многих бюджетный ингредиент. Из нее можно готовить самые разные блюда, и сегодня мы поделимся с вами семейным рецептом котлет из печени. Это блюдо не только вкусное и сытное, но и очень экономичное, что делает его идеальным выбором для всей семьи. Давайте вместе изучим, как быстро и просто приготовить эту вкусность и обрадуем близких новым вкусом.

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Для приготовления нам понадобятся:

  • 500 грамм куриной печени;

  • 1 луковица;

  • 2 яйца;

  • 2 столовые ложки муки;

  • соль и перец по вкусу.

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Как готовить?

  1. Возьмите печень и промойте ее.

  2. Отрежьте от печени все излишне. Просушите ее с помощью бумажных салфеток.

  3. Нарежьте печень на кусочки.

  4. Добавьте мелко нарезанный лук.

  5. Добавьте яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль и перец.

  6. Сформируйте котлетки и обжарьте их на сковороде. Дождитесь появления румяного цвета.

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