У каждой хозяйки рано или поздно наступает момент, когда она хочет узнать, как быстро и эффективно очистить кастрюлю от гари, ведь на плите пригорела каша или что-то еще.

Очистка кастрюли от остатков гари – это важный аспект кулинарного процесса, который помогает сохранить ваши кухонные посуды в идеальном состоянии и гарантирует безопасность при приготовлении блюд. Гар, оседающий на стенках и дни кастрюли, может стать источником неприятного запаха и повлиять на вкус последующих блюд. Politeka рассмотрит эффективные методы очистки кастрюли от гари, которые помогут вам сохранить их в чистоте и долговечности.

Как очистить от гари эмалированную кастрюлю

В помощь вам придет обычный раствор из соли. Налейте в кастрюлю теплую воду и засыпьте 400 грамм соли. Подождите 5-6 часов, пока кастрюля отмокнет. После гар отпадет самостоятельно. А те участки, где он еще будет держаться, вы можете оттереть губкой.

Еще один вариант – 9% уксус. Вам нужно так же залить его в грязный сосуд, оставить примерно на 3 часа, а затем губкой под током теплой воды вымыть.

Чтобы в будущем в эмалированной кастрюле не возникало гари, не готовьте там молочные каши или макаронные изделия.

Как очистить от гари алюминиевую кастрюлю

Кастрюли из алюминия также могут часто пригорать. Но решить эту проблему можно с помощью соды. Насыпьте соду на пригоревшую часть. Залейте водой и подождите около 4 часов. Затем увлажните губку и отмойте загрязнение.

Некоторые хозяйки любят использовать вместо соды гелевые моющие средства, содержащие соду в составе.

Важно: в борьбе с гарью на алюминиевой кастрюле также может помочь шелуха картофеля, лука или яблок. Их нужно вскипятить в этой же катруле.

Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали

Здесь на помощь придет народный метод. Вам нужно:

Натереть на терке половину бруска хозяйственного мыла;

Положить в кастрюлю и добавить 1 столовую ложку воды и соды;

Насыпьте 1 чайную ложку лимонной кислоты;

Залейте это всё 500 мл воды;

Кипятите все продукты в кастрюле около получаса.

Нагар после этого отпадет сам.

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