Там оккупантам удобно доставлять боеприпасы и снабжение, что способствует интенсивности наступательных операций

Российский противник выбрал Купянское направление, так как оно обладает преимуществами с точки зрения логистики и снабжения войск. Продолжая разговор о событиях на украинском фронте, военный аналитик Роман Свитан высказал свое мнение относительно выбора российскими оккупантами Купянского направления для проведения наступательных операций.

Он подчеркнул, что этот выбор обусловлен практическими соображениями.

"Там оккупантам удобно доставлять боеприпасы и снабжение, что способствует интенсивности наступательных операций. Чем ближе точки снабжения, тем больше ресурсов он может передвигать и использовать. Российские войска, таким образом, используют этот метод для поддержания наступательных действий, особенно на Купянском направлении, где расстояния сравнительно небольшие" - высказался эксперт.

Однако, как указал Свитан, Купянское направление не является наилучшим выбором с геологической точки зрения для проведения наступательных действий. Здесь много рек, озер, лесов и болот, что делает это направление неудобным для таких операций.

Тем не менее, российские войска выбрали его с целью оказывать давление на украинские силы и заставлять их перемещать значительные резервы,

Аналитик также прогнозирует, что при условии получения обещанного оборудования Украина сможет достичь береговой линии Азовского моря этой зимой.

Важное направление продвижения украинских вооруженных сил (ВСУ) уже определено и находится в активной стадии развертывания, напомнил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мы это предугадали": подлые планы врага провалились, как изменилась ситуация под Роботино.

Как сообщала Politeka, ВСУ начали операцию по деоккупации Крыма: "Должны быть уничтожены".

Также Politeka писала, что Любители "российского шансона" избили мужчину за замечание: за жизнь украинца борются врачи.