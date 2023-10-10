Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

По словам Алексея Арестовича, бои на Токмакивском выступлении продолжаются, так что ключевым вопросом для Украины сейчас является вопрос резервов.

"Там 7 и 76 дивизии с Востока и Запада атакуют. В то же время мы продвигаемся вперед. Но туда же перебрасываются российские резервы, и честно говоря вопрос, как решать эту проблему и где мы возьмем резервы, чтобы продавливать новые перебрасываемые туда войска, становится все острее”, - говорит он.

Однако Арестович отмечает, что главное событие этих трех дней для нас – это наступление в районе Купянска.

"Российская группа войск Запад пришла в движение и начала активно двигаться в сторону Купянска. Если вчера это была разведка боем, то сегодня они втягивают все больше войск туда. Группа войск у них очень приличная по количеству и даже неплохая по качеству”, - уверен бывший советник.

Учитывая это, Алексей Арестович рекомендует мирным жителям подумать о том, чтобы покинуть эти территории.

"И нашим войскам, и мирным жителям на Луганском направлении уже нелегко, а будет еще труднее. Поэтому я предлагаю мирным подумать над эвакуацией, эвакуировать хотя бы детей. Каждая семья, конечно, решает сама, но я думаю, что Купянску будет доставаться все больше и больше с каждым днем”, - утверждает он.

Кроме того, 20 армия в общем направлении продолжает давить на Боровую. Группировка, подключившаяся с Севера на Купянск немного сильнее.

"Понятно, что они хотели показать свою силу: в одном месте ударить, в другом. В общем можно сказать, что сейчас участок, где наиболее тяжело нашим войскам, это там, где они подвергаются непрерывным атакам противника. Это Купянск и Боровая”, – говорит Алексей Арестович.

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