Мужчина по происхождению из Луганска и присоединился к пограничным войскам на Закарпатье в июне 2022 года, переехав из Лисичанска.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР), совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Госпогранслужбой, анонсировали подозрение в совершении измены правоохранителю, который прошел службу в Закарпатье и был раскрыт как агент российских спецслужб. Подробности были раскрыты пресс-службой ДБР.

Этот индивид по происхождению из Луганска и присоединился к пограничным войскам на Закарпатье в июне 2022 года, переехав из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен руководителем группы по киберзащите в одном из подразделений, обеспечивающих связь на границе.

Сначала не было никаких признаков доступа к государственной тайне. Однако, по оперативной информации, недавно он незаконно пересек границу в Венгрию вместе с группой уклонистов.

Уже через несколько дней в одном из российских информационных ресурсов появилась информация о том, что этот человек долгое время действовал как агент российских спецслужб и теперь находится в Москве. Российские источники утверждали, что он выполнял субверсивные задачи против Украины и обещали обнародовать интервью с этим предателем.

ДБР в свою очередь сообщили, что мужчина доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом не имел. Следовательно, утечка секретной информации из-за него не подтвердилась.

Правонарушителю объявлено подозрение в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Также готовится уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По указанным статьям предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Проводится анализ контактов предателя и расследуется его возможность передачи конфиденциальной информации.

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