Об этом говорит бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

По словам Алексея Арестовича, россияне не прекращают контратаковать, несмотря на то, что наши войска продвинулись.

“Тяжелые бои идут южнее Бахмута, в направлении на Лиман, на Белогоровку. И даже в Курдюмовке, Клещиевке, Андреевке бои продолжаются. Несмотря на то, что мы продвинулись и даже перерезали дорогу Бахмут-Горловка, россияне продолжают контратаковать, используя накопленные резервы, - говорит Арестович.

Ситуация не лучше и в других направлениях. По всему периметру Авдеевки и Марьянки продолжаются тяжелые бои. В направлении Урожайного и Заветного Желания россияне пытаются контратаковать.

“Уже несколько недель они продвигались вперед. Наши продвинули их вспять. И вот на всем этом западном и восточном фланге вокруг Заветного Желания тоже идут сейчас бои. Где-то мы двигаемся, где-то двигается противник”, - отмечает экс-советник.

Арестович убежден, что большая проблема для нашей стороны заключается в эффективном распоряжении резервами врагом.

“Три с половиной месяца с начала контрнаступления мы разгоняли резервы противника, переигрывали их в скорости опрокидывания в сосредоточение и ведение боя, и все было хорошо. А потом они стали нас переигрывать. Больше резервов у них не стало. Они скорее выгодно распоряжаются ими", - убежден эксперт.

Одновременно Арестович выражает сомнения в распоряжениях нашими резервами. Он не понимает, как могло случиться так, что три с половиной месяца мы справлялись с врагом, а теперь он все активнее идет на нас.

“И хотя русское использование резервов это непрерывные кровавые, мясные контратаки для попытки остановки наших войск, хотя они несут потери, но и наше движение останавливают. Отняли у нас возможность выполнить основную задачу Южной компании. Это вопрос: как мы распоряжаемся своими резервами, если так происходит?", - говорит он.

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