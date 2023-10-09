Российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС.

Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.

Об этом сообщает ГУР .

"Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАС на государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российская игра уже передала террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государств , – написали в ГУР.





Военная разведка также сообщает, что российские спецслужбы намерены использовать соответствующие высказывания предателя Украины, недавно сбежавшего в Москву пограничника Руслана Сырова для усиления своего позиционирования.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что эта новая попытка провокации врага направлена ​​на дискредитацию Вооруженных сил Украины и может привести к остановке военной помощи нашей стране от западных партнеров.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.



На самом деле, видео, которое представлено как доказательство, вероятно, было создано на территории России с последующим добавлением нужной аудиодорожки. Пропагандисты Кремля в своем привычном стиле рассказа лжи ссылаются на неизвестный источник, который невозможно найти через ни один поисковик.



В Страткоме ВСУ призывали доверять только проверенным официальным источникам информации.





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