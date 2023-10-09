В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении обвиняемого.

В Сумской области начнется судебный процесс против руководства ООО, обвиняемого в присвоении бюджетных средств. Это было сделано в ходе реконструкции школы. Подробно поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

По информации следствия, в 2019 году Управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации заключило договор о реконструкции Недригайловской специализированной общеобразовательной школы с директором общества с ограниченной ответственностью.

Однако фактически руководил предприятием другой мужчина, проживающий в Киеве. Он выдает указания, выплачивает заработную плату подчиненным. После завершения реконструкции школы это лицо организовало внесение недостоверных сведений об объемах выполненных работ и их стоимости в официальные документы. Директор школы подписал эти документы. Таким образом, обвиняемые, по предвидению следствия, присвоили бюджетные средства.

Экспертная оценка определила, что сумма завышения фактически выполненных строительных работ составила 622 738 гривен.

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ООО по факту присвоения почти 623 тысяч гривен бюджетных средств путем служебного подлога.

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