В Украине скоро начнет дорожать хлеб, эксперты рассказали, как изменится цена до конца года.

Так, в Украине прогнозируется повышение цен на все хлебобулочные изделия.

Как сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, ожидается повышение цен на весь хлебный ассортимент.

По словам эксперта, главными проблемами украинских пекарей является сохранение высоких цен на пшеницу второго класса, используемую для выпечки хлеба.

Также есть проблема в недостаточном ее количестве на внутреннем рынке.

Таким образом, как прогнозирует Дученко, можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль может недополучить почти 1 млн тонн пшеницы 2-го класса.

На повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий влияет рост цен на энергоносители и топливо.

Кроме того, пекари сейчас получают низкие зарплаты, а возможность их повышения очень важна для сохранения кадрового потенциала.

Эксперты сообщили, что в октябре ожидается повышение в пределах 5%, а к концу 2023 хлеб в Украине подорожает на 5-10%.

"Тридцать гривен уже стоит, 800 граммовая буханка. Пусть идет проверка пекарен. Два три дня и хлебина синяя плесень, качество нынешнего хлеба ужасное, то горький, а бывали случаи хлеба у хлеба, если подорожание, пусть будет контроль .бюджет, за счет удорожания самых необходимых товаров...",

" Зерно продают а у нас хлеб дорожает...",

" Весело, главное что зерно подешевело, подсолнечник так же, все ничему принимают, даже в ноль этого года не выйти. Зато то, что из этого зерна и масла делают дороже. Как это вообще действует?", - жалуются украинцы в комментариях.

Источник: novyny.live

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.