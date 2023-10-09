На данный момент готовится ходатайство в суд по избранию подозреваемому меры пресечения.

Под руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона директору одного из Департаментов Херсонской областной военно-гражданской администрации предъявлено подозрение по делу о служебной халатности. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в конце декабря 2022 года должностное лицо нарушило свои служебные обязанности, не обеспечив надлежащий контроль при принятии формы для военнослужащих территориальной обороны.

В результате он получил от поставщика значительно меньше штанов и берцов, чем было указано в расходной накладной. Подозреваемый подписал документ, не проверив соответствие фактического количества имущества, указанного в документах.

Эта деятельность привела к тому, что военнослужащие не были должным образом обеспечены, а государству нанесен ущерб в размере более 2,2 миллиона гривен.

На данный момент готовится ходатайство в суд по избранию подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи следственного управления ГУ Национальной полиции в Херсонской области при оперативном сопровождении работников УСС ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

Обращаем ваше внимание на то, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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