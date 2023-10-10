Израильская атака на террористическую группировку ХАМАС вызвала мировой интерес и стала фокусом внимания на мировой арене. В связи с этим Россия, возможно имея свои планы, решила провести внезапную атаку на нескольких участках фронта в Украине. Олег Жданов, военный эксперт, выразил свою озабоченность тем, как эта ситуация в Израиле может повлиять на войну с оккупантами.

Жданов подчеркнул, что такая ситуация вызывает беспокойство, поскольку интерес к войне в Израиле отвлекает внимание от ухудшающейся ситуации на украинском фронте.

Известно об усилении боевых действий на нескольких направлениях, включая Купянское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское направления, где российские войска предпринимают попытки начать наступательные операции и атакуют позиции украинских военных.

"Это нехорошая тенденция, потому что уже второй день подряд война в Израиле привлекает весь мировой интерес, тогда как ситуация на нашей линии фронта имеет тенденцию ухудшаться. Могу сказать, что на Купянско-Лиманском направлении наблюдается активизация попыток наступления со стороны большой группировки войск, которую усилила 25-я общевойсковая армия" - подметил эксперт.

Также эксперт рассказал, в Донецкой области наносят врагу потери в живой силе и техники и закрепляются на достигнутых рубежах. На рубеже Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка есть участки, где наши силы обороны Украины перешли железную дорогу. На южной окраине Бахмута мы тоже перешли железную дорогу.

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