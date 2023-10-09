Российские захватчики могли успеть накопить три десятка ракет. Такое мнение высказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Эксперт напомнил, что последние массовый налет крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555 проводился 21 сентября.
«Таким образом, за прошедший промежуток времени, только за счёт внутреннего производства они могли накопить 30 ракет», - подсчитал Коваленко в своем телеграм-канале.
Ранее военный аналитик отмечал, что у россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем 2 ракеты в сутки. При этом проводится восстановление ракет, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта. Преимущественно это ракеты Х-55.
Таким образом, считает эксперт, в месяц российские оккупанты могут производить от 40 до 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%.
По остальным ракетам ситуация у оккупантов намного хуже, считает Коваленко.
"П-800 «Оникс», ракеты серии Искандер-М/К, а так же Х-47М2 «Кинжал» это штучная, мелкосерийная продукция, не выпускаемая десятками, а единицами в неделю! Не в сутки, а в неделю", - утверждал аналитик.
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