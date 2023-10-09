Известный эксперт подсчитал, сколько десятков ракет могла накопить Россия за последние несколько недель.

Российские захватчики могли успеть накопить три десятка ракет. Такое мнение высказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что последние массовый налет крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555 проводился 21 сентября.

«Таким образом, за прошедший промежуток времени, только за счёт внутреннего производства они могли накопить 30 ракет», - подсчитал Коваленко в своем телеграм-канале.

Ранее военный аналитик отмечал, что у россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем 2 ракеты в сутки. При этом проводится восстановление ракет, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта. Преимущественно это ракеты Х-55.

Таким образом, считает эксперт, в месяц российские оккупанты могут производить от 40 до 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%.

По остальным ракетам ситуация у оккупантов намного хуже, считает Коваленко.

"П-800 «Оникс», ракеты серии Искандер-М/К, а так же Х-47М2 «Кинжал» это штучная, мелкосерийная продукция, не выпускаемая десятками, а единицами в неделю! Не в сутки, а в неделю", - утверждал аналитик.

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