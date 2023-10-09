Топ ошибок, которые портят вашу технику из нержавеющей стали, защитите свою посуду и не только, избегая этих распространенных ошибок при чистке.

Приборы из нержавеющей стали придают вашей кухне современный блеск благодаря своей блестящей отделке и минимальным требованиям по уходу.

Нержавеющая сталь имеет естественную пленку, которая помогает ей выглядеть великолепно долгие годы. Чтобы ваши приборы из нержавеющей стали оставались в отличной форме, очень важно поддерживать этот защитный слой с помощью регулярной чистки.

Очистка абразивными чистящими средствами

Нержавеющая сталь содержит железо, хром, марганец, кремний и углерод. Когда эти элементы взаимодействуют с кислородом воздуха, они образуют тонкую пленку, защищающую сталь от ржавчины и коррозии. Абразивные чистящие средства стирают этот слой, царапая его и повреждая естественную структуру стали, вызывая со временем ржавчину. Избегайте чистящих порошков и жидкостей, содержащих абразивные ингредиенты, такие как кальцит, полевой шпат, кварц и кремнезем.

Чистка против зерна

Присмотритесь к нержавеющей стали, и вы заметите тонкие линии на материале. При чистке всегда чистите, протирайте или полируйте поверхность в том же направлении, что и волокна, а не против них. Это помогает очистить крошечные трещины внутри от грязи и пыли. Избегайте чистки против волокон, так как это может привести к появлению царапин на поверхности.

Использование жесткой воды

Даже если вы соблюдали все правила, вы все равно можете заметить пятна на приборах из нержавеющей стали. Если это произойдет, виновником может быть водопроводная вода. Жесткая вода может оставить полосы и пятна на нержавеющей стали. Чтобы этого не произошло, после мытья обязательно тщательно вытирайте поверхности приборов мягким полотенцем. Удалите пятна от жесткой воды влажной тряпкой и небольшим количеством белого уксуса.

Использование абразивных чистящих инструментов

Хотя нержавеющая сталь известна своей долговечностью, она склонна к царапинам. Стальная вата и другие абразивные чистящие средства могут поцарапать поверхность нержавеющей стали и лишить ее блестящего блеска. Мало того, они могут привести к износу защитной пленки, в результате чего сталь станет подверженной ржавчине . Лучше всего использовать мягкую чистящую ткань из микрофибры.

Использование отбеливателя

Отбеливатель является основным чистящим средством во многих домах, но он плохо сочетается с нержавеющей сталью. Химическая реакция между отбеливателем и нержавеющей сталью может вызвать потускнение и даже разъедать металл. Обязательно убедитесь, что чистящие средства не содержат отбеливателя, прежде чем использовать их для мытья раковины или приборов из нержавеющей стали .

Пусть грязь осесть

Всегда очищайте приборы из нержавеющей стали, как только заметите, что на их поверхности оседает грязь. Если дать высохнуть, грязь будет труднее удалить, и могут потребоваться более жесткие чистящие средства или более жесткая очистка, что может привести к тусклости поверхности. Используйте влажное бумажное полотенце или ткань из микрофибры, чтобы убрать разливы сразу после их появления.

Пропуск полоскания

Чистящие средства могут оставлять следы, которые могут испачкать отделку. После мытья приборов из нержавеющей стали коммерческим или самодельным чистящим раствором всегда ополаскивайте поверхность чистой водой. Просто смочите ткань из микрофибры и проведите ею по поверхности, чтобы убедиться, что на ней не осталось чистящего раствора.

Источник: bobvila.

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