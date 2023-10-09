Однако каждый раз, когда вы щелкаете выключателем или пользуетесь тостером, вы задеваете внутреннюю проводку вашего дома, и это может вызвать большие проблемы, если ваша проводка старая или повреждена.
Устаревшая электропроводка – это не ремонт, который следует откладывать. Если вы заметили эти предупреждающие знаки у себя дома, возьмите телефон и позвоните электрику.
Потертые провода
Провода могут изнашиваться или трескаться из-за старения, нагрева, коррозии или изгиба. Их также можно порезать, защемить или проткнуть гвоздями или шурупами. Поврежденные провода опасны и должны быть заменены профессионалом .
Чрезмерное тепло / ожоги
Все розетки и выключатели должны быть прохладными на ощупь. Теплые пятна или подпалины являются явным признаком небезопасного состояния проводки.
Некоторые работы лучше оставить профессионалам
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Отключение автоматических выключателей
Если вам постоянно приходится перезапускать автоматические выключатели, это может быть признаком того, что цепи перегружены . Квалифицированный лицензированный электрик может помочь вам оценить нагрузку на ваши цепи и внести рекомендованные улучшения.
Дым
Дым из розетки, прибора или вдоль плинтуса – верный признак беды. При первом намеке на дым выключите все приборы и проверьте, нет ли проблем. Вы также можете отключить главный выключатель до тех пор, пока не будет определен источник дыма.
Затемнение света
Если потолочное освещение тускнеет при включении микроволновой печи или пылесоса , возможно, вы перегружаете цепи или проводку. На всякий случай проверьте проводку и автоматический выключатель в этой части вашего дома.
Ослабленные соединения
Со временем соединения между электрическими проводами и выключателями или розетками могут ослабнуть . Убедитесь, что все крышки розеток и пластины переключателей находятся в хорошем состоянии, а провода внутри надежно закреплены. Немедленно заменяйте отсутствующие, треснувшие или сломанные пластины.
Повреждения от грызунов
Мыши и крысы любят грызть электропроводку — поймите. Если вы заметили помет или другие признаки активности грызунов , тщательно проверьте всю проводку в этом районе, чтобы убедиться, что она не повреждена.
Треск или жужжание
Если вы слышите потрескивание, шипение или жужжание, доносящиеся из розеток, выключателей или приборов , у вас может быть серьезная проблема. Отключите электричество в пострадавшем районе и немедленно вызовите лицензированного электрика.
Источник: bobvila.com.
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