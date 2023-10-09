По данным следствия, в течение августа-октября 2023 года он натворил преступления.

Руководитель Волынской областной прокуратуры сообщил начальнику одного из управлений Волынской областной военной администрации о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Подробности сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в течение августа-октября 2023 начальник одного из управлений Волынской областной военной администрации трижды получал от предпринимателя неправомерную выгоду. Она выдавалась за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сам же начальник одного из управлений Волынской областной военной администрации специализируется на разработке документов для получения таких разрешений субъектами хозяйствования.

Всего зафиксировано получение начальником управления 51 тысяч гривен. При получении последнего транша в размере 19 тысяч гривен его задержали правоохранители.

Суд решил избрать чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование осуществляется Службой безопасности ГУНП в Волынской области оперативное сопровождение работников Управления преступлений, связанных с коррупцией, Департамента стратегического расследования Национальной полиции Украины.

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