Эту жестокость сняли и опубликовали в сети. На видеозаписях можно увидеть, как все произошло.

Неприятный инцидент произошел в июне, но о нем стало известно только сейчас. Так, известно, что в Киеве произошел еще один громкий случай буллинга, когда подростки оббрасывали девочку яйцами. Более того, такое произошло в ее день рождения.

Эту жестокость сняли и опубликовали в сети. На видеозаписях можно увидеть, как ребята идут за девушкой, разбивают яйца на ее голове и, насмехаясь, поют песню "С Днем рождения" исполнительницы Ирины Аллегровой, которая известна своей поддержкой агрессии России против Украины. И окружающие наблюдатели тоже кажутся веселыми.

"Сделали это ребята, судя по закадровому голосу. При этом окружающим супер весело. Это вообще как называется?" - говорится в видео, в котором издеваются над девочкой.

После того как ювенальные полицейские увидели видео в Телеграмм-каналах, они сразу же приступили к расследованию. По результатам исследования обнаружено, что событие произошло в июне. Лица, участвовавшие в ней, установлены.

"После проведения опросов родителей всех детей будет принято решение о возможном правовом квалификации этого инцидента", - сообщает полиция Киева.

Еще одна история с буллингом произошла под Киевом. Тогда ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника. Избиение ребенка сняла камера видеонаблюдения. Мама утверждает, что ребенку даже не вызвали скорую.

Источник: ТСН.

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