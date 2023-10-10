Преподобный Савватий Соловецкий был основателем обители на Соловках.

Святой принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века.

В народе верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, так что хороший пчеловод обязан закончить дела к 10 октября.

Хозяйки 10 октября выпекали специальное печенье с медом, его подавали на завтрак для всей семьи.

Нельзя на Савватия трудиться и работать - это считалось большим грехом.

Также наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.

Сегодня лучше не выходить из дома после заката, чтобы не заболеть.

Кроме того, нельзя долго находиться проводить в постели.

Нельзя также спорить, потому что невзгоды будут вашим спутником до конца месяца.

Важно следить за погодой, чтобы узнать о будущем, например, гроза на Савватия означает, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

Сухая погода 10 октября – значит зима поздно наступит.

Мало шишек на сосне – зимой не будет сильных морозов.

Наблюдаете ранний листопад — к теплой зиме.

Поздний листопад — к морозной и продолжительной зиме.

Источиник: novy.tv.

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