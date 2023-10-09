В Черновицком ТЦК военные привлекли бандита, избивавшего мужчин, чтобы получить подпись о согласии на мобилизацию.

После громкого инцидента, произошедшего во Львовской области, когда сотрудники ДБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП за избиение мужчины и незаконное содержание его в помещении военкомата, начали появляться сообщения о подобных инцидентах в Черновицком ТЦК.

По данным СМИ, ТЦК и местная патрульная полиция пригласила уголовника, напавшего на задержанного уклоняющегося с целью заставить его согласиться на мобилизацию. Видеозапись избиения, снятая с камеры наблюдения, появилась в сети Телеграмм.

По видео, датированному 30 июля 2022 года, видно, как работники патрульной полиции и работники ТЦК привозят молодого человека в наручниках в государственное учреждение, что подтверждает надпись "дежурная" на стенах приемного отделения.

Затем на кадрах появляется гражданское лицо с криминальным видом, которое наносит удар в лицо задержанному уклоняющемуся от мобилизации. После этого в кадре появляются военные, сотрудники ТЦК. Один из них также наносит удары по уклонению от мобилизации.

После избиения дежурный выдает задержанному документы для подписи. Молодой человек пытается что-то объяснить, за что получает новый удар от сотрудников ТЦК и этого самого криминального лица.

Источник: Дорожній контроль.

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