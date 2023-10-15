На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился своим осенним рецептом вкусного овощного блюда, а также рассказал о том, как готовить запеченную тыкву с нутом. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, блюдо хорошо подойдет тем, кто обожает овощи больше, чем мясные блюда.
Ингредиенты:
- 1 маленькая тыква
- 2 грамма копченой паприки
- 2 грамма хмели-сунели
- 2 грамма кориандра (молотый)
- 1 грамм черного перца
- 1 грамм соли
- 25 грамм оливкового масла
- 10 грамм чеснока
- 1 грамм разнообразных специй
- 200 грамм нута (замоченного заранее)
- 100 грамм сливок 15% (или кокосового молока)
- 10 грамм сливочного масла
- 10 грамм лимонного сока
- 50 грамм рукколы
- Авокадо для украшения
Пошаговая инструкция:
Подготовьте тыкву: Разрежьте маленькую тыкву пополам и удалите семена. Затем смажьте тыкву оливковым маслом и равномерно посыпьте копченой паприкой, хмели-сунели, молотым кориандром, перцем и солью. Запекайте тыкву в духовке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подготовьте нут: В кастрюле растопите сливочное масло и добавьте специи и мелко нарезанный чеснок. Затем добавьте предварительно замоченный нут и кокосовое молоко или сливки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Варите до тех пор, пока нут не станет мягким и ароматным.
Подготовьте блюдо: На каждую половинку запеченной тыквы выложите приготовленный нут. Затем добавьте рукколу и авокадо, а затем полейте всё лимонным соком.
Подача: Готовое блюдо станет идеальным выбором для любителей овощей. Оно сочетает в себе богатый вкус и аромат запеченной тыквы, нежного нута и свежих зеленых, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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