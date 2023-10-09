Украинцы массово жалуются на отключение света, в частности, в Киевской области.

Как сообщили накануне в ДТЭК , из-за сильного порывистого ветра фиксируется большое количество падений деревьев и обрывов проводов.

Пресс-служба ДТЭК накануне информировала , что из-за непогоды без света оказались сейчас около 16 тысяч украинцев.

Броварской, Обуховский и Бучанский районы наиболее пострадали от непогоды.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно", - говорилось в сообщении ДТЭК вечером, 8 октября.

Также украинцев предупредили, что погодные условия в Киевской области остаются неблагоприятными, по прогнозам синоптиков ветреная погода будет по меньшей мере до конца суток 9 октября.

В комментариях украинцы жалуются на длительное отключение света, в частности, есть жалобы, что в некоторых населенных пунктах электроэнергии нет уже вторые сутки:

"Петропавловская Борщаговка ул Шевченко снова без света. Вчера дождь мы без света, сегодня ветер, а завтра какую отговорку придумаете. Когда наконец-то наладите нормальное электроснабжение?",

"Петропавловская Борщаговка ул. Соломенская нет света. Вчера начался ветер мы без света. В субботу небольшой дождь мы тоже без света. Так где ваша работа по восстановлению энергетической инфраструктуры? Почему при маленьком дожде мы без света. Хотя интересно соседняя улица свет есть ",

"В пгт Калиновка фастовский район на улице киевская нет света 7.10.2023 с 16:25 до сих пор",

"Мы уже 2 сутки без света, провода так и лежат",

"С. Слобода Обуховский район. Свет вторые сутки отсутствует", - жалуются в комментариях украинцы.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.