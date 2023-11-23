Холодильник с неприятным запахом даже не хочется открывать, ведь на уровне подсознания возникает ощущение, что еда оттуда уже не вкусная.

Politeka расскажет, как устранить проблему в пяти шагах.

Мытье холодильника

Прежде всего, нужно поставить режим размораживания, достать наружу все продукты и помыть холодильник. Для мытья возьмите мягкую губку и обычное моющее средство. Особое внимание уделите уплотнителям. Их следует хорошо вычистить щеткой или тканью из шерсти.

Замена фильтра

Ваш холодильник может содержать специальный фильтр воздуха, способный задерживать ароматы. Просмотрите инструкцию, чтобы узнать есть ли он у вас. Если такой фильтр наличествует, то его нужно убрать и поставить новый, ведь он требует замены каждые полгода.

Нейтрализация ароматов

Есть нейтрализаторы запахов, которые помогают бороться с проблемой. Они бывают разными. Как в виде порошка, так и в виде геля или саше. Купите такой для своего холодильника.

Натуральные средства

Лучший помощник во многих случаях – пищевая сода. И этот случай не исключение. Поместите немного соды в небольшую емкость, оставьте эту емкость открытой и поместите ее на полке холодильника. Кроме того, вы можете положить в холодильник нарезанный лук или лимон.

Проверка пищи

Часто неприятный аромат в холодильнике может создавать уже испортившаяся пища. Проверьте продукты, лежащие в вашем холодильнике на срок годности. Если вы обнаружили пищу, которая уже не подлежит употреблению, выбросьте ее.

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