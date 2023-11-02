В настоящее время ни одна хозяйка не может представить свою жизнь без такой помощницы как утюг, так что когда на ней появляется нагар и накипь, вопрос о том, как ее почистить становится первоочередным.

Загрязнения на утюге могут затруднять процесс глажения и иногда даже оставлять пятна на вещах. Поэтому проблема нагара и накипи очень болезненна и требует решения. Politeka расскажет, как с этим бороться.

Использование хозяйственного мыла:

Нагрейте утюг до малейшей температуры, которая только может быть.

Возьмите хозяйственное мыло и нанесите на утюг. Мыло поможет побороть даже самые крепкие загрязнения способом размягчения.

Затем удалите всю грязь сухой тряпкой.

Чтобы очистить отверстия, через которые выходит пар, воспользуйтесь ватными палочками. Но перед этим пропустите воду через эти отверстия.

Использование уксуса:

Смешайте равные части уксуса и воды в небольшом контейнере.

Включите утюг на самый высокий режим и дождитесь, пока он нагреется.

Выключите утюг и слегка смочите губку или мягкую ткань в смешанном растворе уксуса и воды.

Осторожно протрите плиту утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.

Протрите плиту чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки уксуса.

Использование соли:

Разогрейте утюг на высоком режиме.

Постоянно рассматривая плиту, насыпьте на нее небольшое количество поваренной соли.

С помощью горячей соли протрите поверхность утюга.

Слегка откиньте утюг, чтобы соль взошла на подставку, и дайте ему остыть.

После охлаждения очистите плиту губкой или салфеткой.

Использование соды и воды:

Смесь соды и воды в пропорции 1:1 или создайте густую пасту соды, добавив немного воды к соде.

Распределите эту пасту по плите утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.

Оставьте пасту на 15-20 минут, чтобы она растворила нагар.

Используйте губку или салфетку, чтобы вытереть плиту и удалить накипь.

Протрите утюг чистой влажной губкой.

Помните, что после чистки утюга важно хорошо протереть плиту, чтобы устранить остатки чистящих средств. Также, убедитесь, что утюг остыл перед тем, как приступить к чистке, и отключите его от сети безопасности.

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