Загрязнения на утюге могут затруднять процесс глажения и иногда даже оставлять пятна на вещах. Поэтому проблема нагара и накипи очень болезненна и требует решения. Politeka расскажет, как с этим бороться.

Использование хозяйственного мыла:

  • Нагрейте утюг до малейшей температуры, которая только может быть.

  • Возьмите хозяйственное мыло и нанесите на утюг. Мыло поможет побороть даже самые крепкие загрязнения способом размягчения.

  • Затем удалите всю грязь сухой тряпкой.

  • Чтобы очистить отверстия, через которые выходит пар, воспользуйтесь ватными палочками. Но перед этим пропустите воду через эти отверстия.

уборка

Использование уксуса:

  • Смешайте равные части уксуса и воды в небольшом контейнере.

  • Включите утюг на самый высокий режим и дождитесь, пока он нагреется.

  • Выключите утюг и слегка смочите губку или мягкую ткань в смешанном растворе уксуса и воды.

  • Осторожно протрите плиту утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.

  • Протрите плиту чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки уксуса.

Использование соли:

  • Разогрейте утюг на высоком режиме.

  • Постоянно рассматривая плиту, насыпьте на нее небольшое количество поваренной соли.

  • С помощью горячей соли протрите поверхность утюга.

  • Слегка откиньте утюг, чтобы соль взошла на подставку, и дайте ему остыть.

  • После охлаждения очистите плиту губкой или салфеткой.

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Использование соды и воды:

  • Смесь соды и воды в пропорции 1:1 или создайте густую пасту соды, добавив немного воды к соде.

  • Распределите эту пасту по плите утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.

  • Оставьте пасту на 15-20 минут, чтобы она растворила нагар.

  • Используйте губку или салфетку, чтобы вытереть плиту и удалить накипь.

  • Протрите утюг чистой влажной губкой.

Помните, что после чистки утюга важно хорошо протереть плиту, чтобы устранить остатки чистящих средств. Также, убедитесь, что утюг остыл перед тем, как приступить к чистке, и отключите его от сети безопасности.

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