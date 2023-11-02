Загрязнения на утюге могут затруднять процесс глажения и иногда даже оставлять пятна на вещах. Поэтому проблема нагара и накипи очень болезненна и требует решения. Politeka расскажет, как с этим бороться.
Использование хозяйственного мыла:
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Нагрейте утюг до малейшей температуры, которая только может быть.
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Возьмите хозяйственное мыло и нанесите на утюг. Мыло поможет побороть даже самые крепкие загрязнения способом размягчения.
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Затем удалите всю грязь сухой тряпкой.
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Чтобы очистить отверстия, через которые выходит пар, воспользуйтесь ватными палочками. Но перед этим пропустите воду через эти отверстия.
Использование уксуса:
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Смешайте равные части уксуса и воды в небольшом контейнере.
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Включите утюг на самый высокий режим и дождитесь, пока он нагреется.
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Выключите утюг и слегка смочите губку или мягкую ткань в смешанном растворе уксуса и воды.
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Осторожно протрите плиту утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.
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Протрите плиту чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки уксуса.
Использование соли:
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Разогрейте утюг на высоком режиме.
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Постоянно рассматривая плиту, насыпьте на нее небольшое количество поваренной соли.
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С помощью горячей соли протрите поверхность утюга.
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Слегка откиньте утюг, чтобы соль взошла на подставку, и дайте ему остыть.
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После охлаждения очистите плиту губкой или салфеткой.
Использование соды и воды:
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Смесь соды и воды в пропорции 1:1 или создайте густую пасту соды, добавив немного воды к соде.
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Распределите эту пасту по плите утюга, особое внимание уделяя участкам с нагаром.
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Оставьте пасту на 15-20 минут, чтобы она растворила нагар.
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Используйте губку или салфетку, чтобы вытереть плиту и удалить накипь.
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Протрите утюг чистой влажной губкой.
Помните, что после чистки утюга важно хорошо протереть плиту, чтобы устранить остатки чистящих средств. Также, убедитесь, что утюг остыл перед тем, как приступить к чистке, и отключите его от сети безопасности.
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