Правоохранители в Черкасской области сообщили о подозрении двум лицам, выразительно поддерживавшим вооруженную агрессию россии, однако удивительно один из них был государственным служащим Черкасской областной государственной администрации (ОГА). Об этом рассказала Екатерина Дрога, представитель Службы безопасности Украины в Черкасской области.

После полномасштабного вторжения рф мужчины начали открыто выражать поддержку российской вооруженной агрессии. Один из них работал в структурном подразделении Черкасской ОГА. Среди своих коллег и среды он негативно высказывался относительно временно оккупированного Крыма и части территории Украины, отрицая факт оккупации и считая так называемые "псевдореферендумы" законными.

Также этот государственный служащий выражал открытую поддержку "Вагнеровцам", называя их "патриотами" и военными профессионалами.

Что касается другого фигуранта, то он являлся сотрудником объекта критической инфраструктуры на Звенигородщине. Он открыто поддерживал войну в Украине, считая ее "военной операцией" для освобождения от "укронацистов", "бендеровцев", "фашистов" и "прозападников". Также он оправдывал ракетные удары по городам и массовые убийства украинцев.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, за что им грозит до 8 лет лишения свободы и конфискация имущества.

На эту ситуацию отреагировал начальник Черкасской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Игорь Табурец, заявивший, что не должно быть никаких компромиссов или недоразумений в этом вопросе. Он подчеркнул, что Черкасская ОВА всегда оказывала полную поддержку правоохранительным органам в ходе совместных мероприятий.

Источник: Суспільне.

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