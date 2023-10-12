Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила своим подписчикам приготовить уникальное блюдо под названием "пундки". Это не вареники, не клецки и не пончики, а настоящая домашняя вкуснятина с интересным происхождением, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

100 грамм кисломолочного творога

1 куриное яйцо

40 грамм сахара

Щепотка соли

1/4 чайной ложки соды

100-120 грамм муки

Пошаговая инструкция:

Приготовьте мягкое тесто: В глубокой миске смешайте кисломолочный творог, куриное яйцо, сахар, щепотку соли и соду. Постепенно добавляйте муку и месите тесто до получения мягкой консистенции. Тесто может слегка прилипать к рукам, но не делайте его слишком жестким, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подготовьте начинку: Обваляйте замороженную клубнику в сахаре, чтобы она стала слегка посыпанной сахаром.

Формирование пундиков: "Мастер Шеф" Мартыновская советует, разделите тесто на небольшие порции и сформируйте из них шарики. В каждый шарик положите одну клубнику, а затем аккуратно заверните тесто вокруг ягоды, хорошо закрепив его, чтобы избежать утечки сока во время приготовления.

Приготовление на пару: Подготовьте пароварку. Варьте пундики на пару в течение 6-7 минут. Это позволит им сохранить свой вкус и аромат, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Обжарка в масле: После варки, обваляйте пундики в растительном масле и добавьте немного сахара для подачи, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Это добавит им хрустящую корку и приятный сладкий вкус.

Пундики готовы! Подавайте их горячими и наслаждайтесь уникальным вкусом этого необычного блюда.

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