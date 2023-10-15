Непредсказуемо остаться без отопления сегодня может каждый из украинцев, так что единственное, что мы можем сделать в таких ситуациях – это узнать, как можно согреться без него.

Дом ассоциируется у каждого из нас с уютом и теплом. По-особому мы нуждаемся в этом в холодное время года, когда на улице нам не очень приятно находиться. Однако сейчас, в октябре, отопления еще нет, поэтому многие квартиры становятся все холоднее и нам приходится искать методы, как согреться в самых разных источниках.

Politeka узнала несколько способов, как оставаться в тепле в случае отключения отопления, или когда его еще не включили.

Для того чтобы согреться используйте теплую одежду. Помните о теплых носках и кофточках.

Накрывайтесь одеялами и покрывалами, когда отдыхаете на кресле, диване или в постели.

Пейте нарядные и теплые напитки. Чай, кофе или даже суп тоже помогут вам немного согреться.

На помощь могут прийти нагревательные панели и электрические обогреватели. Если у вас есть портативные средства обогрева, то это также создаст дополнительное тепло в вашем доме. Но вам следует помнить, что в случае использования этих приборов, из них нужно не сводить глаз, чтобы уберечь себя от неприятных казусов.

Спорт и движение будут стимулировать более активное кровообращение и вам будет теплее. Сделайте зарядку, покрутитесь или просто походите по квартире.

По возможности примите теплую ванночку или душ. Ваше тело сможет немного согреться.

Используя любой из методов, помните о вашей безопасности. Не пытайтесь согреться способом, который может поднять пожар или угрожать вашей жизни.

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