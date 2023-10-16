После разоблачения мужчины из Волынской области, ему было предъявлено обвинение.

Суд в Волынской области вынес решение по администратору Viber-чата, который публиковал информацию о местах раздачи повесток. Об этом говорится в приговоре райсуда.

По данным следствия, Viber-чат был создан обвиняемым в апреле 2021 года. После начала вторжения россии на территорию Украины, мужчина начал публиковать информацию о местонахождении представителей военкомата, выдававших повестки военнообязанным гражданам.

После разоблачения мужчины, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям). Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Мужчине назначен год испытательного срока, согласно приговору районного суда города Камень-Каширский.

Похожая история произошла в Черновицкой области. Там задержан 33-летний резидент Днестровского района, который обслуживал группу в Viber и распространял информацию о местах раздачи повесток. С марта 2022 г. на этом ресурсе ежедневно появлялась информация о локациях, где работники территориальных центров канцелярского призыва и службы призыва раздавали повестки. Эта информация давала возможность лицам призывного возраста избежать получения повесток.

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