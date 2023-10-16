Жесткость воды и частое использование со временем вызывает накипь на всех чайниках, но если знать, как ее отмыть, это не будет большой проблемой ни для одной из хозяек.

Вся проблема состоит в том, что нагреваясь, химические элементы образуют плохие вещества. Это влияет на качество воды и других жидкостей, в которые ее добавляют. Кроме того, портится и сам чайник. Поэтому Politeka расскажет, как отмыть накипь в чайнике.

Как убрать накипь в чайнике: эффективные методы

Вам нужно взять лимонную кислоту или заменить ее обычным лимоном. Метод подойдет для чайника из любого материала.

В 1 литр воды добавьте 1-2 ложки лимонной кислоты или четвертую часть лимона.

Переместите средство в чайник.

Вскипятите раствор и вылейте его.

Хорошо вымойте чайник.

Для очистки чайника от накипи вы также можете попробовать использовать уксус. Соедините его с водой в одинаковых пропорциях и залейте в чайник. Подождите 60 минут. Вскипятите смесь и дайте остыть. Затем хорошо вымойте водой, чтобы не осталось аромата уксуса.

Еще одно замечательное средство в борьбе с накипью – это сода. Соедините холодную воду со столовой ложкой пищевой соды. Вскипятите раствор и оставьте его примерно на 15 минут. В конце промойте водой.

Еще один интересный и необычный способ избавиться от накипи в чайнике – это кожуры от фруктов. Возьмите кожуры яблок, груш или картофеля, залейте водой и доведите до кипения. Оставьте это все на 2 часа. Затем попробуйте применить губку для чистки налета. Фрукты эффективны в этом случае потому, что наполнены кислотами, способными бороться с накипью.

Помочь вам может также любая газировка. Особенно хорошо справляется Кока-кола. Откройте бутылку с газировкой и оставьте ее на некоторое время, чтобы все газы вышли. Налейте полчайника жидкости и доведите до кипения. Хорошо вымойте чайник.

Важно: этот метод нельзя использовать для эмалированных чайников, чтобы на них не образовались пятна.

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