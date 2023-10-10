Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, адвокат рассказал, будет ли возможность у мужчин, находящихся за границей, вернуться в Украину, а затем снова уехать.

Адвокат Роман Симутин дал развернутый ответ о мобилизации в Украине.

По его словам, для того чтобы получить данные о выезде за границу - нужно проверить выданные ли вам документы, в которые могли внести ощутимые изменения.

Как сообщает Симутин, в вашем военном билете пункт статьи, по которой вас сочли непригодным, сейчас может быть исключен из списка заболеваний.

"И формально вы теперь – ограниченно подходящий, а значит – невыездной за границу и пограничники вас не выпустят, хоть это и незаконно", - предупреждает Симутин.

Также адвокат добавил, что необходимо проверить актуальность степени пригодности по новым критериям в разгаре мобилизации в Украине.

"Я и вы понимаем, что закон обратной силы нет, но чиновники, к сожалению, руководствуются не законом, а указаниями. На границе вас не выпустят, ТЦК будет требовать пройти повторное ВЛК, а полиция будет руководствоваться планшетом с отметкой о розыске", - сообщил адвокат.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.