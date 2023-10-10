На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил приготовить насыщенный л уковый суп, который отличается от традиционных блюд и удивит вас своим вкусом и ароматом.

"Если обычный луковый суп вызывает у вас негативные ассоциации и ассоциируется с не самым приятным вкусом, попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, насколько вкусным и уникальным может быть это блюдо!" - поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Вот необходимые ингредиенты для приготовления:

500 граммов лука

10 граммов тимьяна

10 граммов чеснока

100 граммов сливочного масла

200 граммов белого вина

500 миллилитров куриного бульона

100 граммов белой фасоли

Три-четыре ломтика багета

100 граммов гауда сыра

Пошаговая инструкция:

Подготовьте ингредиенты: Очистите лук, нарежьте его на тонкие полукольца. Мелко нарубите чеснок. Отрежьте тимьян от веток, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарка лука: В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и начните обжаривать, периодически помешивая, пока лук не станет мягким и начнет карамелизироваться, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Это займет около 20-25 минут. Лук должен стать золотистым и слегка прозрачным.

Приготовление супа: К луку добавьте масло и чеснок, обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы чеснок выдал свой аромат. Затем добавьте тимьян и хорошо перемешайте.

Добавление вина: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, постепенно влейте белое вино, чтобы потушить лук и достичь богатого вкуса. Дайте вину выкипеть и впитаться в лук, это займет около 5 минут.

Подготовка бульона: Постепенно добавьте куриной бульон, помешивая. Продолжайте готовить суп на среднем огне, пока не доведете его до кипения. Затем уменьшьте огонь и дайте супу кипеть около 15 минут, чтобы ароматы хорошо соединились, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавление фасоли: Влейте сваренную белую фасоль и дайте ей прогреться в супе.

Приготовление сухариков: Пока суп готовится, нарежьте багет на небольшие кубики или ломтики. Выложите их на противень и запекайте в разогретой духовке при 180 градусах Цельсия до золотистой корки.

Подача: Когда суп готов, подавайте его в глубоких тарелках. Посыпьте сверху сухариками и натертым сыром гауда. Подавайте горячим, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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